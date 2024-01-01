Тело как гаджет сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Фильм из цикла «Тело как гаджет» посвящен крови – основе нашей жизни, главной жидкости на планете, имеющей память, генетическую программу и хранящей ключ к здоровью и молодости. Ученые в проекте попытались открыть все возможности крови, о которых зрители даже не догадывались. В чем секрет молодости мультимиллионера Брайана Джонсона, который выглядит ровесником 17-летнему сыну? Как запустить механизм омоложения крови самостоятельно? Как в 60 выглядеть на 20 лет моложе не

только внешне, но и по показателям крови? Может ли меняться кровь в зависимости от настроения человека? Кто самый главный враг крови? Можно ли постареть на 20 лет за несколько часов? Что такое «язык крови» и

«кровные узы» с научной точки зрения? Что такое биохакинг? Фильм рассказывает о людях, которые научились переносить очень низкие температуры и контролировать иммунную и нервную системы организма.

Как поддерживать кровь в постоянном тонусе? Что надо употреблять в пищу, чтобы кровь стала идеальной? Какие физические упражнения необходимо делать? На эти и другие вопросы зрители найдут ответы в научно-

популярном документальном фильме «Кровь» из цикла «Тело как гаджет».



Сериал Кровь 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.