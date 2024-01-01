Тело как гаджет сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Фильм из цикла «Тело как гаджет» посвящен зрению. Можно ли видеть с закрытыми глазами или влиять на собственное сознание силой мысли? Ученые уверяют, что каждый человек способен замедлить старение, ведь в нас скрыты невероятные возможности, которые мы до сих пор не используем. Как заставить организм активировать эти способности? На протяжении фильма эксперты и герои проекта пытаются ответить на этот

вопрос и раскрыть главную тайну глаз. Эксперты утверждают: если представить, что наше тело гаджет, значит, глаза – гаджет мозга. Зрители узнают о феномене слепого зрения, научатся видеть в темноте и передвигаться без проблем, не прибегая к помощи приборов ночного видения. Смогут регулировать остроту зрения и поймут, что надо делать, чтобы не стать близорукими. Узнают, можно ли изменить цвет глаз, прокачать боковое и спинное зрение. Получат ответы на вопросы: под силу ли человеку сменить близорукость на дальнозоркость или избавиться от очков силой мысли? Что такое бионический глаз и у кого он уже есть? По какой причине дальтониками становятся только мужчины? Почему глаза женщин, в отличие от мужчин, способны различать больше оттенков? Почему водители-мужчины чаще, чем женщины попадают в боковые аварии? Обо всем этом смотрите в научно-популярном документальном фильме «Зрение» из цикла «Тело как гаджет».



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