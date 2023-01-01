Тело как гаджет (Сериал 2024) смотреть онлайн

Сюжет

В чем секрет молодости? Что такое трансформация разума? Способны ли люди влиять на сознание силой мысли? Ответы на все эти вопросы вы найдете в российском документальном шоу «Тело как гаджет»: сериал о тайнах организма ждет вас на Wink!



Четырехсерийный проект исследует, как современные технологии и инновации влияют на наше тело и здоровье. В каждом эпизоде подробно рассматриваются ключевые темы: разум, зрение, кожа и кровь. Вы узнаете о биохакинге и о том, как самостоятельно запустить механизм омоложения крови. Кроме того, в передаче раскрываются специальные методы, которые помогут людям оптимизировать свои биологические процессы: от сна и питания до физической активности и умственной работы. Шоу также затрагивает вопросы этичности использования технологий в медицине и рассматривает, какие перспективы и трудности ждут нас в будущем.



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