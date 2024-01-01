Тело как гаджет сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

В фильме из цикла «Тело как гаджет» речь пойдет о разуме. Многие учёные уверены, что разум – это джойстик, и им можно управлять. Мы расскажем про уникальную программу трансформации разума. В основе этой методики заложен навык – направить мысль так, чтобы она работала с телом. Неужели мысли действительно материальны? Эксперты объяснят, как мысли и сознание могут изменить жизнь человека. Почему мозг генерирует мысли? И в какой части мозга они рождаются? Действительно ли нервные клетки не

восстанавливаются? Что разрушает мозг? Как его развивать? Чем мозг гениальных людей отличается от мозга среднестатистического человека? Почему состояние Брюса Уиллиса ухудшается с каждым годом и как

предупредить деменцию? Что такое зеркальные нейроны, как они работают и для чего нужны человеку? Можно ли обмениваться мыслями на расстоянии? Где живут жалость, сострадание и интуиция? Правда ли, что

средний человек развивает лишь 10 процентов умственных возможностей? Можно ли жить без мозга и иметь разум? Обо всем этом смотрите в научно-популярном документальном фильме «Разум» из цикла «Тело как гаджет».



