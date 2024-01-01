Тело как гаджет сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Фильм из цикла «Тело как гаджет» посвящен коже. Кожа - это наш персональный скафандр и защитная оболочка. Что ещё о ней известно? Откуда берутся мурашки на теле и ощущение, что волосы встают дыбом? Что может случиться с психикой человека, если лишить его объятий? Чем вреден и полезен тактильный голод? Отчего зависит цвет кожи? Может ли кожа сама изменить свой цвет? Можно ли остановить процесс старения без хирургических операций и инъекций? Так ли полезны косметические кремы? Что есть, а от чего лучше отказаться, чтобы кожа выглядела свежей? Что происходит с кожей, когда мы спим? Чем отличается мужская и женская кожа? Эксперты проекта отвечают на все эти вопросы и дают много полезных советов. Зрители познакомятся с людьми, которые умели видеть кожей. Узнают, в каких участках кожи спрятана интуиция. Как развивать эту интуицию и повысить тактильную чувствительность. Узнают уникальные подробности перемены внешности Майкла Джексона. Обо всем этом смотрите в научно-популярном документальном фильме «Кожа» из цикла «Тело как гаджет».



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