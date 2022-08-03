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Таинственный сад
1-й сезон

Таинственный сад (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

9.32011, Secret Garden (Sikeurit gadeun) 20 серий
Мелодрама, Комедия18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Романтическая история о том, как разногласия двух взрослых и очень разных людей могут быть преодолены при помощи эмпатии. Пусть даже и магической. Дорама «Таинственный сад», 1 сезон, доступна в отличном качестве на Wink.

История начинается с того, как чопорный и высокомерный владелец бизнеса Чжу-вон, пытаясь уладить скандал, перепутал каскадерку Ра-им с актрисой. Герои подружились, и Чжу-вон влюбился в Ра-им — неожиданно и сильно. Вместе они оказываются на острове Чеджу, где происходит их первый обмен телами. В новых обстоятельствах они вынуждены соседствовать, работать, учитывать привычки и слабости, и сглаживать углы несоответствия в характере и взглядах. Параллельно с их историей развивается еще одна: певца Оски и его бывшей девушки, которые пересекаются с главными героями и делают из роман еще более запутанным.

Любителям сказочных историй для взрослых и легких романтических историй обязательно к просмотру! Сериал «Таинственный сад», 1 сезон, смотреть онлайн можно с подпиской на Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb