Таинственный сад (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+59 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 1
- 18+59 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 2
- 18+61 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 3
- 18+59 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 4
- 18+56 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 5
- 18+54 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 6
- 18+61 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 7
- 18+60 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 8
- 18+67 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 9
- 18+59 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 10
- 18+62 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 11
- 18+61 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 12
- 18+62 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 13
- 18+59 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 14
- 18+63 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 15
- 18+63 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 16
- 18+64 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 17
- 18+59 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 18
- 18+63 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 19
- 18+67 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 20
О сериале
Романтическая история о том, как разногласия двух взрослых и очень разных людей могут быть преодолены при помощи эмпатии. Пусть даже и магической. Дорама «Таинственный сад», 1 сезон, доступна в отличном качестве на Wink.
История начинается с того, как чопорный и высокомерный владелец бизнеса Чжу-вон, пытаясь уладить скандал, перепутал каскадерку Ра-им с актрисой. Герои подружились, и Чжу-вон влюбился в Ра-им — неожиданно и сильно. Вместе они оказываются на острове Чеджу, где происходит их первый обмен телами. В новых обстоятельствах они вынуждены соседствовать, работать, учитывать привычки и слабости, и сглаживать углы несоответствия в характере и взглядах. Параллельно с их историей развивается еще одна: певца Оски и его бывшей девушки, которые пересекаются с главными героями и делают из роман еще более запутанным.
Любителям сказочных историй для взрослых и легких романтических историй обязательно к просмотру! Сериал «Таинственный сад», 1 сезон, смотреть онлайн можно с подпиской на Wink.