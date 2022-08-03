Романтическая история о том, как разногласия двух взрослых и очень разных людей могут быть преодолены при помощи эмпатии. Пусть даже и магической. Дорама «Таинственный сад», 1 сезон, доступна в отличном качестве на Wink.



История начинается с того, как чопорный и высокомерный владелец бизнеса Чжу-вон, пытаясь уладить скандал, перепутал каскадерку Ра-им с актрисой. Герои подружились, и Чжу-вон влюбился в Ра-им — неожиданно и сильно. Вместе они оказываются на острове Чеджу, где происходит их первый обмен телами. В новых обстоятельствах они вынуждены соседствовать, работать, учитывать привычки и слабости, и сглаживать углы несоответствия в характере и взглядах. Параллельно с их историей развивается еще одна: певца Оски и его бывшей девушки, которые пересекаются с главными героями и делают из роман еще более запутанным.



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