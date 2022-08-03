WinkСериалыТаинственный сад1-й сезон3-я серия
9.32011, Secret Garden (Sikeurit gadeun)
Мелодрама, Комедия18+
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Таинственный сад (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+59 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 1
- 18+59 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 2
- 18+61 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 3
- 18+59 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 4
- 18+56 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 5
- 18+54 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 6
- 18+61 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 7
- 18+60 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 8
- 18+67 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 9
- 18+59 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 10
- 18+62 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 11
- 18+61 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 12
- 18+62 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 13
- 18+59 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 14
- 18+63 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 15
- 18+63 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 16
- 18+64 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 17
- 18+59 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 18
- 18+63 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 19
- 18+67 мин
Таинственный сад
Сезон 1 Серия 20
О сериале
Успешный бизнесмен Ким Джу-вон умeн, богат, хорош собой, скрытен и высокомерен. Случайное знакомство с яркой каскадершей вносит сумятицу в его размеренную жизнь, да и сама она не в восторге от такого чопорного зазнайки. Им бы прекратить общение, но не тут-то было — судьба сыграла с ними злую шутку, поменяв их телами.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама, Фэнтези
Время60 мин / 01:00
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb