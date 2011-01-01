Таинственный сад. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Таинственный сад
1-й сезон
2-я серия
9.32011, Secret Garden (Sikeurit gadeun)
Мелодрамы, Фэнтези18+

Таинственный сад (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Успешный бизнесмен Ким Джу-вон умeн, богат, хорош собой, скрытен и высокомерен. Случайное знакомство с яркой каскадершей вносит сумятицу в его размеренную жизнь, да и сама она не в восторге от такого чопорного зазнайки. Им бы прекратить общение, но не тут-то было — судьба сыграла с ними злую шутку, поменяв их телами.

Сериал Таинственный сад 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb