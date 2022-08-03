Таинственный сад (сериал, 2011) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Успешный бизнесмен Ким Джу-вон умeн, богат, хорош собой, скрытен и высокомерен. Случайное знакомство с яркой каскадершей вносит сумятицу в его размеренную жизнь, да и сама она не в восторге от такого чопорного зазнайки. Им бы прекратить общение, но не тут-то было — судьба сыграла с ними злую шутку, поменяв их телами.

