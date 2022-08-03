Таинственный сад. Сезон 1. Серия 15
Wink
Сериалы
Таинственный сад
1-й сезон
15-я серия
9.32011, Secret Garden (Sikeurit gadeun)
Мелодрама, Комедия18+

Таинственный сад (сериал, 2011) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Успешный бизнесмен Ким Джу-вон умeн, богат, хорош собой, скрытен и высокомерен. Случайное знакомство с яркой каскадершей вносит сумятицу в его размеренную жизнь, да и сама она не в восторге от такого чопорного зазнайки. Им бы прекратить общение, но не тут-то было — судьба сыграла с ними злую шутку, поменяв их телами.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb