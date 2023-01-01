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Сводная сестра
1-й сезон

Сводная сестра (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.12013, Сводная сестра. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Машины родители разошлись, и теперь у Маши новый папа. Машин мир разрушен, а новый построить не дает сводная сестра Настя. Ведь Машу поселили в комнату, где раньше жила мама Насти. А боль от утраты матери безумно сильна и свежа. Проходят годы, но ненависть не становится меньше...

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Сводная сестра»

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