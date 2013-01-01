Сводная сестра (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыСводная сестра1-й сезон2-я серия
9.12013, Сводная сестра. Серия 2
Мелодрама12+
Сезоны и серии
О сериале
Машины родители разошлись, и теперь у Маши новый папа. Машин мир разрушен, а новый построить не дает сводная сестра Настя. Ведь Машу поселили в комнату, где раньше жила мама Насти. А боль от утраты матери безумно сильна и свежа. Проходят годы, но ненависть не становится меньше...
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Андрей
Канивченко
- ЛСАктриса
Людмила
Свитова
- ВПАктриса
Вероника
Пляшкевич
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- ВЛАктриса
Валентина
Лосовская
- ОТАктёр
Олег
Ткачёв
- Актёр
Станислав
Бондаренко
- АМАктёр
Александр
Молчанов
- АКАктёр
Андрей
Карако
- АГАктёр
Александр
Гиренок
- АЕАктёр
Александр
Ефремов
- ЮССценарист
Юрий
Суходольский
- Сценарист
Кира
Худолей
- ЕЦСценарист
Елена
Цвентух
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВСХудожник
Владлен
Семченков
- ИКОператор
Иван
Купцов
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко