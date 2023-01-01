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Свидетели (2017)
1-й сезон

Свидетели (2017) (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

8.62017, Свидетели (2017). Сезон 1 160 серий
Детективы, Русские16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Герои занимаются розыском преступников и криминалистической экспертизой. Они изучают улики, строят доказательную базу, опрашивают свидетелей и проводят очные ставки в высокотехнологичном офисе, оборудованном по последнему слову техники.

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Рейтинг

5.1 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Свидетели (2017)»

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