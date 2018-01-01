Свидание вслепую (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

К тридцати годам жизнь Василисы Кузнецовой вполне устоялась и, как она считает, состоялась. Она независима и свободна, на работе ее любят и ценят как хорошего специалиста. Правда, Василиса пока одинока, но она уверена, что скоро всё сложится – ведь ее коллега Константин, кажется, неравнодушен к ней. Но надежды Василисы обманчивы. Константин уходит на повышение, забыв о девушке, а вскоре выясняется, что ей уготован и еще один неприятный сюрприз: Василису вынуждают освободить квартиру для ее замужней сестры. В ярости Василиса во всеуслышание заявляет, что она через три месяца выйдет замуж, и буквально со следующего дня берется за осуществление своего плана.

