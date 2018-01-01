WinkДетямСвидание вслепую1-й сезон
Свидание вслепую (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
2015, Свидание вслепую. Сезон 1 60 серий
Комедия, Мелодрама12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
К тридцати годам жизнь Василисы Кузнецовой вполне устоялась и, как она считает, состоялась. Она независима и свободна, на работе ее любят и ценят как хорошего специалиста. Правда, Василиса пока одинока, но она уверена, что скоро всё сложится – ведь ее коллега Константин, кажется, неравнодушен к ней. Но надежды Василисы обманчивы. Константин уходит на повышение, забыв о девушке, а вскоре выясняется, что ей уготован и еще один неприятный сюрприз: Василису вынуждают освободить квартиру для ее замужней сестры. В ярости Василиса во всеуслышание заявляет, что она через три месяца выйдет замуж, и буквально со следующего дня берется за осуществление своего плана.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
- БРРежиссёр
Борис
Рабей
- АЗРежиссёр
Андрей
Записов
- ВКАктриса
Виктория
Кобленко
- Актёр
Александр
Пашков
- АСАктёр
Антон
Сёмкин
- Актриса
Наталья
Ноздрина
- ОКАктриса
Ольга
Кирсанова-Миропольская
- Актёр
Андрей
Леонов
- Актёр
Андрей
Заводюк
- Актриса
Анастасия
Акатова
- ТРАктриса
Татьяна
Рудина
- ГААктриса
Галина
Анисимова
- НМСценарист
Наталья
Марфина
- ВОСценарист
Валерия
Островская
- ЭУСценарист
Эдина
Умерова
- ВПСценарист
Василий
Павлов
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ЕМПродюсер
Елена
Марковская
- АКПродюсер
Алина
Крупнова
- ВДОператор
Виталий
Дермель
- НПОператор
Николай
Перфилов
- МИКомпозитор
Максим
Иваненко