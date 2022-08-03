Сваты (сериал, 2009) сезон 3 смотреть онлайн
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О сериале
Приключения городских интеллигентов и сельских жителей продолжаются! Не пропустите любимую многими семейную комедию «Сваты» — 3 сезон смотреть все серии в хорошем качестве можно прямо сейчас на Wink.
В третьем сезоне Мария и Максим отправляются в Голландию и оставляют Женю под присмотром Ивана и Валентины Будько в поселке Кучугуры. Свежий воздух, бабушкины пирожки и дедушкины остроумные шутки — что еще надо для идеального лета! Однако такой оборот событий приходится не по душе Ольге и Юрию Ковалевым. Они не могут допустить, чтобы их любимая внучка томилась в деревне, особенно учитывая, что до начала учебного года в престижном лицее осталось всего пару месяцев.
Смогут ли жители города оценить прелести сельской жизни, узнаете в веселой комедии «Сваты» — смотреть в хорошем качестве онлайн сериал можно на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- ЮМРежиссёр
Юрий
Морозов
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- Актёр
Анатолий
Васильев
- Актриса
Инна
Королёва
- Актёр
Алексей
Дмитриев
- СДАктёр
Станислав
Дьяченко
- ДРАктёр
Денис
Роднянский
- ВТАктёр
Владимир
Турчинский
- УИАктриса
Ульяна
Иващенко
- АЯСценарист
Андрей
Яковлев
- ДГХудожник
Дмитрий
Гарбуз
- СНХудожник
Сергей
Назаров
- ЮКОператор
Юрий
Казаков
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик