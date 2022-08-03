Приключения городских интеллигентов и сельских жителей продолжаются! Не пропустите любимую многими семейную комедию «Сваты» — 3 сезон смотреть все серии в хорошем качестве можно прямо сейчас на Wink.



В третьем сезоне Мария и Максим отправляются в Голландию и оставляют Женю под присмотром Ивана и Валентины Будько в поселке Кучугуры. Свежий воздух, бабушкины пирожки и дедушкины остроумные шутки — что еще надо для идеального лета! Однако такой оборот событий приходится не по душе Ольге и Юрию Ковалевым. Они не могут допустить, чтобы их любимая внучка томилась в деревне, особенно учитывая, что до начала учебного года в престижном лицее осталось всего пару месяцев.



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