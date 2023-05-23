Стать шефом. Сезон 1
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Стать шефом
1-й сезон

Стать шефом (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

8.72023, Стать шефом. Сезон 1 13 серий
Реалити - шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

20 поваров-любителей проходят обучение под присмотром профессионалов и борются за приз в 1 миллион рублей и возможность стажироваться в московском мишленовском ресторане.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу

Рейтинг

8.0 КиноПоиск