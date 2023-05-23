WinkСериалыСтать шефом1-й сезон
Стать шефом (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
8.72023, Стать шефом. Сезон 1 13 серий
Реалити - шоу16+
Сезоны и серии
- 16+82 мин
Стать шефом
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+91 мин
Стать шефом
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+95 мин
Стать шефом
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+100 мин
Стать шефом
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+94 мин
Стать шефом
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+103 мин
Стать шефом
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+104 мин
Стать шефом
Сезон 1 Серия 7
- 16+94 мин
Стать шефом
Сезон 1 Серия 8
- 16+98 мин
Стать шефом
Сезон 1 Серия 9
- 16+94 мин
Стать шефом
Сезон 1 Серия 10
- 16+93 мин
Стать шефом
Сезон 1 Серия 11
- 16+106 мин
Стать шефом
Сезон 1 Серия 12
- 16+40 мин
Стать шефом
Сезон 1 Серия 13
О сериале
20 поваров-любителей проходят обучение под присмотром профессионалов и борются за приз в 1 миллион рублей и возможность стажироваться в московском мишленовском ресторане.
СтранаРоссия
ЖанрРеалити - шоу
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