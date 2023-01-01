Стать шефом. Сезон 1. Серия 4
8.72023, Стать шефом. Сезон 1. Серия 4
ТВ-шоу16+

Стать шефом (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

20 поваров-любителей проходят обучение под присмотром профессионалов и борются за приз в 1 миллион рублей и возможность стажироваться в московском мишленовском ресторане.

Россия
ТВ-шоу
Full HD
99 мин / 01:39

8.0 КиноПоиск