Стать шефом. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Стать шефом
1-й сезон
9-я серия
8.62023, Стать шефом. Сезон 1. Серия 9
ТВ-шоу16+

Этот сериал пока недоступен

Стать шефом (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

20 поваров-любителей проходят обучение под присмотром профессионалов и борются за приз в 1 миллион рублей и возможность стажироваться в московском мишленовском ресторане.

Сериал Стать шефом 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

8.0 КиноПоиск