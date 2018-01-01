WinkДетямСпорт Тоша1-й сезон
Спорт Тоша (мультсериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
7.52021, Спорт Тоша. Сезон 1 24 серии
Мультсериалы0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Спорт — это целый мир. Львенок Лeва и дракоша Тоша хотят в него погрузиться. Главный вопрос — с чего начать. Чтобы на него ответить, два друга пытаются попробовать себя в разных направлениях. Помогает им в этом Тойройчик — существо странное, но волшебное.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
- ММРежиссёр
Марина
Мошкова
- ТМРежиссёр
Татьяна
Мошкова
- АБРежиссёр
Андрей
Бахурин
- КВРежиссёр
Кирилл
Воронцов
- Актёр
Дмитрий
Губерниев
- ГЧАктёр
Георгий
Черданцев
- АЛАктёр
Андрей
Лёвин
- МСАктёр
Максим
Сергеев
- ММАктриса
Марианна
Мокшина
- Актриса
Юлия
Рудина
- МХАктёр
Михаил
Хрусталёв
- АВАктёр
Александр
Васильев
- МШАктриса
Мария
Шустрова
- СОАктёр
Степан
Обарухин
- ИКСценарист
Инга
Киркиж
- ОРСценарист
Олег
Рой
- НРСценарист
Наталья
Репина
- СМСценарист
Светлана
Мардаголимова
- АМПродюсер
Альбина
Мухаметзянова
- Продюсер
Тина
Канделаки
- НКПродюсер
Надежда
Кузнецова
- ЮГПродюсер
Юлия
Городецкая
- АЯКомпозитор
Алексей
Яковель