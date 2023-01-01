Биография

Дмитрий Губерниев — российский телеведущий, специализация которого — спортивные программы. Комментатор и редактор на спортивных телеканалах, актер. Родился в Московской области 6 октября 1974 года. После окончания школы поступил в Российскую академию физкультуры, которую окончил с отличием, получив специальность тренера. Далее учебу продолжил уже в сфере радио и кино, однако сразу работать по новой специальности Дмитрию не удалось — он пробовал себя в качестве охранника и фитнес-инструктора. За это время получил мастера спорта по академической гребле. Карьеру на телевидении Дмитрий Губерниев начал в роли комментатора в 1997 году. Стартом стал новый на то время телеканал «ТВЦ». Через год Дмитрию удалось параллельно устроиться на комментаторскую должность на канале Eurosport, а далее и на такие телеканалы, как «Россия-1», «Спорт» и другие. В качестве актера Дмитрий Губерниев появляется на экранах ТВ с эпизодическими юмористическими ролями в популярных отечественных сериалах и кино. К таким относятся «Воронины», «Счастливы вместе», «Большая игра» и «Трудные подростки».