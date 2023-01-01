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Сорокопятка
1-й сезон

Сорокопятка (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.42008, Сорокопятка. Сезон 1 2 серии
Драмы, Военные12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Первые дни Великой Отечественной войны. В суматохе отступления советских войск, под Брестом остается артиллерийский расчет под командованием лейтенанта Гусева – вчерашнего выпускника военного училища, прибывшего в расположение своей части всего лишь за день до начала войны. Чудом уцелев во время бомбежки, Гусев и его товарищи оказываются в тылу немецких войск. Вооружившись противотанковой пушкой калибра 45-мм калибра, молодые бойцы решают прорываться к советским войскам, в то время, как фронт продолжает отступать все дальше и дальше.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

5.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Сорокопятка»

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