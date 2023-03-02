Сорокопятка. Серия 1
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Сорокопятка
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Сорокопятка (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.62008, Сорокопятка. Серия 1
Драма, Военный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Первые дни Великой Отечественной войны. В суматохе отступления советских войск, под Брестом остается артиллерийский расчет под командованием лейтенанта Гусева – вчерашнего выпускника военного училища, прибывшего в расположение своей части всего лишь за день до начала войны. Чудом уцелев во время бомбежки, Гусев и его товарищи оказываются в тылу немецких войск. Вооружившись противотанковой пушкой калибра 45-мм калибра, молодые бойцы решают прорываться к советским войскам, в то время, как фронт продолжает отступать все дальше и дальше.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

5.1 КиноПоиск