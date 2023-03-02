WinkСериалыСорокопятка1-й сезон2-я серия
Сорокопятка (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.52008, Сорокопятка. Серия 2
Драма, Военный18+
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О сериале
Первые дни Великой Отечественной войны. В суматохе отступления советских войск, под Брестом остается артиллерийский расчет под командованием лейтенанта Гусева – вчерашнего выпускника военного училища, прибывшего в расположение своей части всего лишь за день до начала войны. Чудом уцелев во время бомбежки, Гусев и его товарищи оказываются в тылу немецких войск. Вооружившись противотанковой пушкой калибра 45-мм калибра, молодые бойцы решают прорываться к советским войскам, в то время, как фронт продолжает отступать все дальше и дальше.
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5.1 КиноПоиск
- Актёр
Сергей
Удовик
- Актёр
Ян
Цапник
- ДКАктёр
Дмитрий
Кубасов
- Актриса
Наталья
Лесниковская
- ВОАктёр
Виталий
Овчаров
- СРАктёр
Сергей
Романюк
- ВМАктёр
Владимир
Миненко
- АСАктриса
Анастасия
Саламатина
- ВДАктёр
Владимир
Дараганов
- АБАктёр
Александр
Бабий
- ТКСценарист
Татьяна
Кудрицкая
- ЕССценарист
Евгений
Сокуров
- ОНПродюсер
Ольга
Неверко
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- СКОператор
Сергей
Колбинев
- ЮККомпозитор
Юрий
Кузнецов