Соната для Веры. Сезон 1
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Соната для Веры
1-й сезон

Соната для Веры (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.92015, Соната для Веры. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Bера и Андрей живут с сыном в маленьком городке. В прошлом у обоих были блестящие перспективы: Вера блистала музыкальным талантом, Андрей получал патенты на изобретения. Но реальная жизнь оказалась далека от мечтаний юности.

Однажды Вера с Андреем решают дать себе второй шанс – переехать в столицу и начать всё «с нуля». К несчастью, обаяние и благородная красота Веры оборачиваются бедой для всей семьи. Избалованный властью начальник, отвергнутый Верой, задаётся целью во что бы то ни стало отомстить женщине и разрушить ее жизнь.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Соната для Веры»

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