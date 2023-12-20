Соната для Веры (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Bера и Андрей живут с сыном в маленьком городке. В прошлом у обоих были блестящие перспективы: Вера блистала музыкальным талантом, Андрей получал патенты на изобретения. Но реальная жизнь оказалась далека от мечтаний юности.



Однажды Вера с Андреем решают дать себе второй шанс – переехать в столицу и начать всё «с нуля». К несчастью, обаяние и благородная красота Веры оборачиваются бедой для всей семьи. Избалованный властью начальник, отвергнутый Верой, задаётся целью во что бы то ни стало отомстить женщине и разрушить ее жизнь.

