Соната для Веры (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Соната для Веры. Сезон 1. Серия 1
Bера и Андрей живут с сыном в маленьком городке. В прошлом у обоих были блестящие перспективы: Вера блистала музыкальным талантом, Андрей получал патенты на изобретения. Но реальная жизнь оказалась далека от мечтаний юности.

Однажды Вера с Андреем решают дать себе второй шанс – переехать в столицу и начать всё «с нуля». К несчастью, обаяние и благородная красота Веры оборачиваются бедой для всей семьи. Избалованный властью начальник, отвергнутый Верой, задаётся целью во что бы то ни стало отомстить женщине и разрушить ее жизнь.

Россия
Мелодрама
Full HD
90 мин / 01:30

6.0 КиноПоиск

