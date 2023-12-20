WinkСериалыСоната для Веры1-й сезон1-я серия
Соната для Веры (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.92015, Соната для Веры. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама12+
Сезоны и серии
О сериале
Bера и Андрей живут с сыном в маленьком городке. В прошлом у обоих были блестящие перспективы: Вера блистала музыкальным талантом, Андрей получал патенты на изобретения. Но реальная жизнь оказалась далека от мечтаний юности.
Однажды Вера с Андреем решают дать себе второй шанс – переехать в столицу и начать всё «с нуля». К несчастью, обаяние и благородная красота Веры оборачиваются бедой для всей семьи. Избалованный властью начальник, отвергнутый Верой, задаётся целью во что бы то ни стало отомстить женщине и разрушить ее жизнь.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- АРРежиссёр
Алексей
Рудаков
- Актриса
Елена
Великанова
- Актёр
Иван
Жидков
- ГСАктёр
Георгий
Стрелянный
- Актёр
Сергей
Комаров
- Актёр
Иван
Рудаков
- МГАктриса
Марина
Григорьева
- ТВАктриса
Татьяна
Васильева
- ЮБАктёр
Юрий
Бондаренко
- ВГАктёр
Валерий
Громовиков
- СМАктриса
Софья
Мицкевич
- АЛСценарист
Алексей
Лошаков
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ЕГХудожник
Евгений
Громов
- ЕМОператор
Евгений
Музруков