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Солнечное затмение
1-й сезон

Солнечное затмение (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.92010, Солнечное затмение. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В жизни Ани всё складывается как нельзя лучше – любящий муж, дети, достаток – словом, то самое тихое «женское» счастье. Разумеется, героиня была абсолютно уверена в завтрашнем дне... пока однажды не попала к гадалке. То, что Аня от нее услышала, конечно, никак не вязалось с правдой – «ждет тебя и сума, и тюрьма, и новая большая любовь». Мыслимо ли было настолько оплошать там, где всё так ясно?

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Солнечное затмение»

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