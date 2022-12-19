Солнечное затмение (сериал, 2010) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

В жизни Ани всё складывается как нельзя лучше – любящий муж, дети, достаток – словом, то самое тихое «женское» счастье. Разумеется, героиня была абсолютно уверена в завтрашнем дне... пока однажды не попала к гадалке. То, что Аня от нее услышала, конечно, никак не вязалось с правдой – «ждет тебя и сума, и тюрьма, и новая большая любовь». Мыслимо ли было настолько оплошать там, где всё так ясно?

