Солнечное затмение (сериал, 2010) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.02010, Солнечное затмение. Серия 1
Мелодрама16+
О сериале
В жизни Ани всё складывается как нельзя лучше – любящий муж, дети, достаток – словом, то самое тихое «женское» счастье. Разумеется, героиня была абсолютно уверена в завтрашнем дне... пока однажды не попала к гадалке. То, что Аня от нее услышала, конечно, никак не вязалось с правдой – «ждет тебя и сума, и тюрьма, и новая большая любовь». Мыслимо ли было настолько оплошать там, где всё так ясно?
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- СКРежиссёр
Сергей
Комаров
- НААктриса
Наталия
Антонова
- ДОАктёр
Дмитрий
Орлов
- ЭТАктёр
Эдуард
Трухменёв
- Актриса
Вера
Воронкова
- Актёр
Александр
Наумов
- ПЛАктриса
Полина
Лунегова
- СГАктёр
Сева
Гусак
- Актриса
Людмила
Иванова
- Актриса
Ирина
Серова
- ЛГАктриса
Людмила
Гамуряк
- ОЛСценарист
Ольга
Ларионова
- НПСценарист
Наталия
Павловская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ДМХудожница
Дарья
Мартынова
- АКХудожник
Александр
Костяшин
- АПМонтажёр
Александр
Павлов
- АГОператор
Александр
Горулев
- МИКомпозитор
Максим
Иваненко