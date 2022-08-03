Немцы заминировали гидроэлектростанцию. Задачей советских воинов было не допустить еe взрыва. И с той, и с другой стороны дежурили снайперы: нашу группу возглавляла Катя, немецкую — Александр. Что же случится дальше? Победит ли Любовь?..

