Снайперы. Любовь под прицелом
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Снайперы. Любовь под прицелом

Снайперы. Любовь под прицелом (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Снайперы. Любовь под прицелом 1 сезон
Драмы, Военные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Немцы заминировали гидроэлектростанцию. Задачей советских воинов было не допустить еe взрыва. И с той, и с другой стороны дежурили снайперы: нашу группу возглавляла Катя, немецкую — Александр. Что же случится дальше? Победит ли Любовь?..

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Снайперы. Любовь под прицелом»

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