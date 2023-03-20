Лера Рябинина работает в такси, а всё своё свободное время посвящает семье: любимой дочери-студентке Ане, мужу Антону и собаке Элвису. После двадцати лет брака Лера чувствует, что муж к ней охладел. Она пытается оживить отношения, но Антон уходит к другой женщине. Проблем добавляет дочь, которая встречается с женатым мужчиной. Лера пытается образумить Аню, но всё заканчивается ссорой, после которой дочь уходит из дома. Женщина остаётся абсолютно одна, но начать новую жизнь ей помогают случайные встречи с пассажирами.





