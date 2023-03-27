8.92023, Случайные встречи. Серия 2
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Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Случайные встречи (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
Лера Рябинина работает в такси, а всё своё свободное время посвящает семье: любимой дочери-студентке Ане, мужу Антону и собаке Элвису. После двадцати лет брака Лера чувствует, что муж к ней охладел. Она пытается оживить отношения, но Антон уходит к другой женщине. Проблем добавляет дочь, которая встречается с женатым мужчиной. Лера пытается образумить Аню, но всё заканчивается ссорой, после которой дочь уходит из дома. Женщина остаётся абсолютно одна, но начать новую жизнь ей помогают случайные встречи с пассажирами.
Рейтинг
- Актриса
Юлия
Благая
- ИААктёр
Илья
Алексеев
- ИГАктёр
Иван
Гришанов
- ВСАктриса
Вероника
Саркисова
- ТЯАктёр
Тимофей
Якомульский
- ИШАктриса
Ирина
Шиленко
- Актёр
Александр
Шестопалов
- ЮКАктриса
Юлия
Конюхова
- ПЧАктриса
Полина
Чалая
- ВАСценарист
Виктория
Аджави
- СЦСценарист
Светлана
Цивинская
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- ЛЖПродюсер
Людмила
Жигалова
- ХЦХудожница
Христина
Царамбул
- КМХудожница
Кшыся
Митрохович
- ЛКМонтажёр
Лев
Киндсфатер
- СПОператор
Сергей
Политик
- СИКомпозитор
Святослав
Ильин