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Слепой расчет
1-й сезон

Слепой расчет (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.82014, Слепой расчет. Сезон 1 2 серии
Драмы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ирина любит Алексея ещё со школы, они собираются пожениться. Но не только Алексею хочется быть с Ириной: местный «хозяин города» положил глаз на молодую и красивую девушку. К тому же Ирине требуется большая сумма денег: её мать тяжело больна и нуждается в дорогостоящей операции. Молодые люди вынуждены искать деньги любой ценой...

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4.9 КиноПоиск

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