Слепой расчет (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ирина любит Алексея ещё со школы, они собираются пожениться. Но не только Алексею хочется быть с Ириной: местный «хозяин города» положил глаз на молодую и красивую девушку. К тому же Ирине требуется большая сумма денег: её мать тяжело больна и нуждается в дорогостоящей операции. Молодые люди вынуждены искать деньги любой ценой...



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