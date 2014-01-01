WinkСериалыСлепой расчет1-й сезон1-я серия
Слепой расчет (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.72014, Слепой расчет. Серия 1
Драмы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Ирина любит Алексея ещё со школы, они собираются пожениться. Но не только Алексею хочется быть с Ириной: местный «хозяин города» положил глаз на молодую и красивую девушку. К тому же Ирине требуется большая сумма денег: её мать тяжело больна и нуждается в дорогостоящей операции. Молодые люди вынуждены искать деньги любой ценой...
Сериал Слепой расчет 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
- ААРежиссёр
Альбина
Антипенко
- СОАктриса
Серафима
Огарёва
- ИКАктёр
Игорь
Карпиевич
- АКАктёр
Александр
Константинов
- Актёр
Макар
Запорожский
- ВПАктриса
Вероника
Пляшкевич
- ТЧАктриса
Татьяна
Чердынцева
- АДАктёр
Андрей
Дробот
- ГНАктёр
Георгий
Николаенко
- АСАктёр
Андрей
Сенькин
- ТМАктриса
Тамара
Миронова
- ВБСценарист
Валерия
Бакумцева
- ВБСценарист
Виктор
Бакумцев
- Сценарист
Кира
Худолей
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ИГХудожник
Иван
Гайдуков
- АЖОператор
Антон
Жабин
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко