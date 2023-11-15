Следы апостолов. Сезон 1
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1-й сезон

Следы апостолов (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

8.62013, Следы апостолов. Сезон 1 4 серии
Приключения12+

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1-й сезон

О сериале

Несвижский замок в Беларуси известен в первую очередь как родовое имение князей Радзивиллов, владевших им с XVI века и до начала Второй мировой войны. Как и всякое здание с богатым историческим прошлым, замок окутан множеством тайн и мифов. Так, существует предание, что где-то в его подземельях спрятаны несметные сокровища бывших владельцев…

Наши дни. Студентка факультета права Алевтина отправляется на летнюю практику к бабушке в Несвиж. По дороге девушка знакомится со странным мужчиной Григорием, который рассказывает ей легенду о сокровищах Радзивиллов - двенадцати золотых статуях святых апостолов, якобы спрятанных в тайниках Несвижского замка...

Берлин периода Третьего рейха, Несвиж 1942 года и современность служат историческим фоном, на котором разворачиваются захватывающие события по поиску семейной реликвии рода Радзивиллов – золотых статуй Двенадцати Святых Апостолов.

Легенды и реальность, тайны и мистика, убийства и любовь переплелись в этом поиске и противоборстве советской и германской разведок, членов оккультных обществ и других героев фильма.

Страна
Беларусь
Жанр
Приключения

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.5 IMDb