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Сквозь розовые очки (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
8.72022, Сквозь розовые очки. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
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Сезоны и серии
О сериале
Поучительная мелодрама о том, стоит ли идти напролом к своей цели, с участием Екатерины Волковой из «Ворониных». Рита с детства мечтала стать актрисой, но не прошла вступительные испытания в театральный вуз. Девушка не отчаивается и ищет другие способы пробиться в профессию. Однажды на ее пути встречается знаменитый актер, который обещает поучаствовать в Ритином продвижении, если она расстроит свадьбу его сына. И хотя у Риты есть возлюбленный, она соглашается на сделку. Какими будут последствия этого решения и всегда ли цель оправдывает средства, можно узнать, если сериал «Сквозь розовые очки» (2022) смотреть на Wink в хорошем качестве.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- ДПРежиссёр
Дмитрий
Пантелеев
- АААктриса
Анастасия
Артемьева
- ЮШАктриса
Юлия
Шиферштейн
- СААктёр
Семён
Арзуманов
- АКАктёр
Александр
Кульков
- СГАктёр
Сергей
Гузеев
- КЭАктриса
Ксения
Энтелис
- Актриса
Екатерина
Волкова
- ЛЗАктриса
Любовь
Зайцева
- Актриса
Людмила
Титова
- АГАктёр
Андрей
Гальченко
- ВПСценарист
Валерия
Подорожнова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- НЧХудожница
Наталья
Чабаненко
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- АМОператор
Алексей
Макеев