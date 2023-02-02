Сквозь розовые очки. Сезон 1
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Сквозь розовые очки
1-й сезон

Сквозь розовые очки (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.72022, Сквозь розовые очки. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Поучительная мелодрама о том, стоит ли идти напролом к своей цели, с участием Екатерины Волковой из «Ворониных». Рита с детства мечтала стать актрисой, но не прошла вступительные испытания в театральный вуз. Девушка не отчаивается и ищет другие способы пробиться в профессию. Однажды на ее пути встречается знаменитый актер, который обещает поучаствовать в Ритином продвижении, если она расстроит свадьбу его сына. И хотя у Риты есть возлюбленный, она соглашается на сделку. Какими будут последствия этого решения и всегда ли цель оправдывает средства, можно узнать, если сериал «Сквозь розовые очки» (2022) смотреть на Wink в хорошем качестве.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Сквозь розовые очки»