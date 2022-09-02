Кирилл и Анна Беляевы – добропорядочная семейная пара. Супруги много лет живут в мире и согласии и воспитывают двоих детей. И всe бы было хорошо, если б не жуткие происшествия на улицах их городка. В тихой провинции одно за другим происходят жестокие убийства. Полиция сбилась с ног, разыскивая маньяка, но все попытки тщетны. Наконец, удаeтся задержать подозреваемого. Им оказывается.. Кирилл Беляев. Все улики указывают на него, и алиби у героя нет.. Неужели примерный семьянин годами скрывал свою страшную вторую жизнь или же Кирилл осужден по ошибке?..

