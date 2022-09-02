Семья маньяка Беляева (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.12014, Семья маньяка Беляева. Серия 2
Детектив, Мелодрама12+
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О сериале
Кирилл и Анна Беляевы – добропорядочная семейная пара. Супруги много лет живут в мире и согласии и воспитывают двоих детей. И всe бы было хорошо, если б не жуткие происшествия на улицах их городка. В тихой провинции одно за другим происходят жестокие убийства. Полиция сбилась с ног, разыскивая маньяка, но все попытки тщетны. Наконец, удаeтся задержать подозреваемого. Им оказывается.. Кирилл Беляев. Все улики указывают на него, и алиби у героя нет.. Неужели примерный семьянин годами скрывал свою страшную вторую жизнь или же Кирилл осужден по ошибке?..
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- СНРежиссёр
Станислав
Назиров
- Актриса
Екатерина
Редникова
- Актёр
Александр
Дьяченко
- АНАктёр
Александр
Никольский
- ДМАктриса
Дарья
Макарова
- АЩАктёр
Андрей
Щеткин
- ИСАктёр
Илья
Сологуб
- КЩАктриса
Ксения
Щербакова
- СМАктриса
Светлана
Милованова
- ММАктёр
Максим
Макаров
- ВЛАктриса
Валентина
Ляпина
- ААСценарист
Алексей
Алексеев
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ТХПродюсер
Тамара
Хромова