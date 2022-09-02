Семья маньяка Беляева. Серия 2
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Семья маньяка Беляева
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Семья маньяка Беляева (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.12014, Семья маньяка Беляева. Серия 2
Детектив, Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кирилл и Анна Беляевы – добропорядочная семейная пара. Супруги много лет живут в мире и согласии и воспитывают двоих детей. И всe бы было хорошо, если б не жуткие происшествия на улицах их городка. В тихой провинции одно за другим происходят жестокие убийства. Полиция сбилась с ног, разыскивая маньяка, но все попытки тщетны. Наконец, удаeтся задержать подозреваемого. Им оказывается.. Кирилл Беляев. Все улики указывают на него, и алиби у героя нет.. Неужели примерный семьянин годами скрывал свою страшную вторую жизнь или же Кирилл осужден по ошибке?..

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Семья маньяка Беляева»