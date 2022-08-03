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Русские не смеются
1-й сезон

Русские не смеются (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

8.72019, Русские не смеются. Сезон 1 8 серий
ТВ-шоу, Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Юмористическое шоу с Сергеем Светлаковым, Александром Незлобиным и Михаилом Галустяном в качестве ведущих. По условиям программы, участники пытаются рассмешить команду зрителей, способных не показывать эмоции. На кону миллион рублей, и «несмеяны» сделают всe, чтобы комикам он не достался.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, ТВ-шоу

Рейтинг

7.1 КиноПоиск