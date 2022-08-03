Русские не смеются (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

Wink
Русские не смеются
2-й сезон

О сериале

Юмористическое шоу «Русские не смеются» возвращается на наши экраны! Не пропустите 2 сезон комедийного шоу «Русские не смеются» на Wink!

В юмористическом шоу «Русские не смеются» артистам-любителям нужно развеселить скупых на эмоции зрителей, а им в свою очередь — не рассмеяться. За этим будет следить система распознавания лиц Smile Cam. Деньги достанутся тем, кто лучше справится со своей задачей.

В новых выпусках рассмешить грозных «несмеян» во главе с Александром Незлобиным предстоит как начинающим комикам, так и популярным артистам и звездным детям. Среди известных участников — Наталия Медведева, дочь участника группы «На-На» Ника Левкина, Дмитрий Колчин и Елена Борщева с дочерью Мартой. Вы увидите стендап с собакой, танец «тушёнки», шуточные частушки под балалайку и другие необычные выступления. Смейтесь вместе с участниками и следите за их эмоциями на сервисе Wink!

