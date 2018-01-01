Путешествие на край Земли (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

В 1812 году молодой аристократ Эдмунд Талбот поднимается на борт отправляющегося в Австралию старого военного корабля, которым командует капитан Андерсон.

Эдмунд молод, наивен и мечтает о подвигах и приключениях. И его мечты сбываются, но только не совсем так, как он себе представлял. Путешествие выдается куда более головокружительным и опасным...





