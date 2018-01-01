Wink
Сериалы
Путешествие на край Земли
Актёры и съёмочная группа сериала «Путешествие на край Земли»

Режиссёры

Дэвид Эттвуд

David Attwood
Режиссёр

Актёры

Ванесса Пайк

Vanessa Pike
АктрисаMrs. Pike
Бенедикт Камбербэтч

Benedict Cumberbatch
АктёрEdmund Talbot
Сэм Нил

Sam Neill
АктёрMr. Prettiman
Виктория Хэмилтон

Victoria Hamilton
АктрисаMiss Granham
Джонатан Слингер

Jonathan Slinger
АктёрMr. Pike
Тим Делап

Tim Delap
АктёрMr. Bowles
Ричард МакКейб

Richard McCabe
АктёрMr. Brocklebank
Роберт Хоббс

Robert Hobbs
АктёрLieutenant Cumbersham
Джаред Харрис

Jared Harris
АктёрCaptain Anderson
Джейми Сивес

Jamie Sives
Актёр1st Lieutenant Summers

Сценаристы

Уильям Голдинг

William Golding
Сценарист
Тони Басгэллоп

Tony Basgallop
Сценарист

Продюсеры

Пол Фрифт

Paul Frift
Продюсер
Хилари Беван Джонс

Hilary Bevan Jones
Продюсер

Художники

Чармиан Адамс

Charmian Adams
Художница
Розалинд Эббат

Rosalind Ebbutt
Художница
Донал Вудс

Donal Woods
Художник
Марк Кебби

Mark Kebby
Художник

Композиторы

Роберт Лэйн

Robert Lane
Композитор