Путешествие на край Земли (сериал, 2005) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Путешествие на край Земли. Сезон 1. Серия 3
Путешествие на край Земли
1-й сезон
3-я серия
2005, To the Ends of the Earth
Драма16+
В 1812 году молодой аристократ Эдмунд Талбот поднимается на борт отправляющегося в Австралию старого военного корабля, которым командует капитан Андерсон.
Эдмунд молод, наивен и мечтает о подвигах и приключениях. И его мечты сбываются, но только не совсем так, как он себе представлял. Путешествие выдается куда более головокружительным и опасным...

Страна
Великобритания
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

