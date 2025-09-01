Путешествие на край Земли (сериал, 2005) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Путешествие на край Земли. Сезон 1. Серия 1
Путешествие на край Земли
1-й сезон
1-я серия
8.12005, To the Ends of the Earth
Драма16+
В 1812 году молодой аристократ Эдмунд Талбот поднимается на борт отправляющегося в Австралию старого военного корабля, которым командует капитан Андерсон.
Эдмунд молод, наивен и мечтает о подвигах и приключениях. И его мечты сбываются, но только не совсем так, как он себе представлял. Путешествие выдается куда более головокружительным и опасным...

Страна
Великобритания
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb

