Путешествие на край Земли (сериал, 2005) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2005, To the Ends of the Earth
Драма16+
В 1812 году молодой аристократ Эдмунд Талбот поднимается на борт отправляющегося в Австралию старого военного корабля, которым командует капитан Андерсон.
Эдмунд молод, наивен и мечтает о подвигах и приключениях. И его мечты сбываются, но только не совсем так, как он себе представлял. Путешествие выдается куда более головокружительным и опасным...
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
- ДЭРежиссёр
Дэвид
Эттвуд
- ВПАктриса
Ванесса
Пайк
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- Актёр
Сэм
Нил
- ВХАктриса
Виктория
Хэмилтон
- ДСАктёр
Джонатан
Слингер
- ТДАктёр
Тим
Делап
- РМАктёр
Ричард
МакКейб
- РХАктёр
Роберт
Хоббс
- Актёр
Джаред
Харрис
- ДСАктёр
Джейми
Сивес
- УГСценарист
Уильям
Голдинг
- ТБСценарист
Тони
Басгэллоп
- ПФПродюсер
Пол
Фрифт
- ХБПродюсер
Хилари
Беван Джонс
- ЧАХудожница
Чармиан
Адамс
- РЭХудожница
Розалинд
Эббат
- ДВХудожник
Донал
Вудс
- МКХудожник
Марк
Кебби
- РЛКомпозитор
Роберт
Лэйн