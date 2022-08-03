WinkСериалыПтица в клетке1-й сезон
Птица в клетке (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
8.62022, Птица в клетке. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Алена думала, что ее жизнь будет похожей на сказку. Но супруг на самом деле оказывается домашним тираном и патологическим собственником. Отчаявшись что-либо изменить в семейной жизни, она принимает решение о побеге: забрав с собой маленького сына и больную мать, Алена под чужим именем пытается начать жизнь заново. Но влиятельный муж совершенно не собирается ее отпускать…
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- СТРежиссёр
Сергей
Толкушкин
- Актриса
Ирина
Гришак
- АПАктёр
Александр
Попов
- ИКАктриса
Инна
Капинос
- Актёр
Антон
Денисенко
- ЕТАктриса
Екатерина
Тышкевич
- ОААктриса
Оксана
Архангельская
- СКАктриса
Светлана
Кирпичёва
- АГАктёр
Александр
Ганноченко
- ДРАктриса
Дарья
Рыбак
- ВБАктёр
Вячеслав
Бабенков
- АПСценарист
Андрей
Перцен
- ЕМСценарист
Елена
Малкова
- ЛКСценарист
Лев
Карпов
- ВКПродюсер
Виктория
Корогод
- ИЧПродюсер
Ирина
Черняк
- НСПродюсер
Наталья
Стрибук
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- МБОператор
Максим
Баев