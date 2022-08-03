Алена думала, что ее жизнь будет похожей на сказку. Но супруг на самом деле оказывается домашним тираном и патологическим собственником. Отчаявшись что-либо изменить в семейной жизни, она принимает решение о побеге: забрав с собой маленького сына и больную мать, Алена под чужим именем пытается начать жизнь заново. Но влиятельный муж совершенно не собирается ее отпускать…

