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Птица в клетке
1-й сезон

Птица в клетке (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.62022, Птица в клетке. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Алена думала, что ее жизнь будет похожей на сказку. Но супруг на самом деле оказывается домашним тираном и патологическим собственником. Отчаявшись что-либо изменить в семейной жизни, она принимает решение о побеге: забрав с собой маленького сына и больную мать, Алена под чужим именем пытается начать жизнь заново. Но влиятельный муж совершенно не собирается ее отпускать…

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Птица в клетке»