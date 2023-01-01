Птица в клетке
Wink
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Птица в клетке
8.62022, Птица в клетке 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

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Птица в клетке (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Алена думала, что ее жизнь будет похожей на сказку. Но супруг на самом деле оказывается домашним тираном и патологическим собственником. Отчаявшись что-либо изменить в семейной жизни, она принимает решение о побеге: забрав с собой маленького сына и больную мать, Алена под чужим именем пытается начать жизнь заново. Но влиятельный муж совершенно не собирается ее отпускать…

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Актёры и съёмочная группа сериала «Птица в клетке»

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