Биография

Ирина Гришак — актриса театра и кино. Родилась в Николаеве 30 сентября 1997 года. Уже с подростковых лет начала изучать актерское мастерство: сначала занималась в студии, затем поступила в Николаевский муниципальный академический колледж, а позже продолжила образование в престижном Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. На втором курсе вуза стала успешно проходить кастинги и появляться на телеэкранах. Сегодня фильмография Ирины Гришак насчитывает более 15 фильмов. На счету артистки роли в проектах «Не оглядывайся назад», «Тростинка на ветру», «Женские секреты», «Птица в клетке», «Солнечный ноябрь», «Затмение».