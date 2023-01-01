Птичка в клетке. Сезон 1
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Птичка в клетке
1-й сезон

Птичка в клетке (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

2020, Птичка в клетке. Сезон 1 2 серии
Детектив16+
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О сериале

Жизнь Марии переворачивает возвращение давно забытого возлюбленного. Он стал богат, успешен, у него другая женщина, и все же прежняя любовь просыпается снова. На пути к их возможному счастью встает загадочная смерть чужестранки. Марии придется разгадать ее тайну, даже если разгадка окажется страшнее неизвестности.

Сериал Птичка в клетке 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

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Актёры и съёмочная группа сериала «Птичка в клетке»