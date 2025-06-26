Птичка в клетке. Сезон 1. Серия 1
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Птичка в клетке
1-й сезон
1-я серия

Птичка в клетке (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.22020, Птичка в клетке. Сезон 1. Серия 1
Детектив18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Жизнь Марии переворачивает возвращение давно забытого возлюбленного. Он стал богат, успешен, у него другая женщина, и все же прежняя любовь просыпается снова. На пути к их возможному счастью встает загадочная смерть чужестранки. Марии придется разгадать ее тайну, даже если разгадка окажется страшнее неизвестности.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Птичка в клетке»