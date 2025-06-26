Жизнь Марии переворачивает возвращение давно забытого возлюбленного. Он стал богат, успешен, у него другая женщина, и все же прежняя любовь просыпается снова. На пути к их возможному счастью встает загадочная смерть чужестранки. Марии придется разгадать ее тайну, даже если разгадка окажется страшнее неизвестности.

