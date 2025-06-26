WinkСериалыПтичка в клетке1-й сезон1-я серия
Птичка в клетке (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.22020, Птичка в клетке. Сезон 1. Серия 1
Детектив18+
Серия в подписке «viju+»
Сезоны и серии
О сериале
Жизнь Марии переворачивает возвращение давно забытого возлюбленного. Он стал богат, успешен, у него другая женщина, и все же прежняя любовь просыпается снова. На пути к их возможному счастью встает загадочная смерть чужестранки. Марии придется разгадать ее тайну, даже если разгадка окажется страшнее неизвестности.
Рейтинг
- СКРежиссёр
Сергей
Краснов
- АГАктриса
Анастасия
Городенцева
- СПАктёр
Сергей
Перегудов
- ВГАктёр
Владимир
Гуськов
- НСАктриса
Натали
Старынкевич
- АЧАктриса
Анастасия
Чепелюк
- ЛЗАктриса
Любовь
Зайцева
- Актёр
Марк-Малик
Мурашкин
- ЮШАктёр
Юрий
Шлыков
- ВНАктёр
Валерий
Новиков
- ВПАктёр
Вадим
Померанцев
- СГАктёр
Сергей
Гурьев
- АЛАктёр
Александр
Левин
- Сценарист
Елена
Николаева
- ВБПродюсер
Виктор
Будилов
- ТОПродюсер
Татьяна
Огородникова
- ГЛПродюсер
Галина
Лифанова
- АППродюсер
Александр
Пилипец
- АЕХудожник
Александр
Егоров
- ИГМонтажёр
Илья
Гимельфарб
- ИШОператор
Илья
Шпиз