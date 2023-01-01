ПроСТО кухня. Сезон 14
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14-й сезон

ПроСТО кухня (сериал, 2017) сезон 14 смотреть онлайн

9.32017, ПроСТО кухня. Сезон 14 20 серий
ТВ-шоу12+

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Сюжет

Кулинарное шоу, в котором известный шеф-повар Александр Белькович показывает, как готовить вкусно, быстро и недорого.

Не веришь, что впечатляющий обед может обойтись всего в сто рублей? Тогда спеши шоу «ПроСТО кухня» смотреть онлайн в хорошем качестве на more.tv и убедись, что из самых доступных ингредиентов можно создавать шедевры ресторанного уровня.

Все сезоны «русский Джейми Оливер» не только делится эксклюзивными рецептами необычных бюджетных блюд, но и наведывается в гости к отчаянным домохозяйкам, обратившимся в программу «ПроСТО кухня» за помощью. Совершенно бесплатно Белькович решает их кулинарные проблемы и дает полезные советы по сервировке и хранению продуктов.

Не знаете, какое блюдо подать компании из десяти человек, чтобы удивить гостей и не разориться? Недоумеваете, как распорядиться богатым урожаем с дачи? «ПроСТО кухня» подарит вам множество подходящих решений и рецептов, если смотреть это шоу в хорошем качестве на Wink!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

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